Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER
INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA APPIA;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA AL BIVIO
PER NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR DI
QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ
CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SI RALLENTA DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE
GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma