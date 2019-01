Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:20

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER

INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA APPIA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA AL BIVIO

PER NAPOLI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DA VIA DI TOR DI

QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, TUTTO IN IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO

COLOMBO ALLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ

CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA

VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SI RALLENTA DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE

GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.

