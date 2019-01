Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:50

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER

INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, PROSEGUEDO SI RALLENTA PER

TRAFFICO FINO A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA

FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI.

TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO SULLE PRINCIPALI

CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA

A24 ROMA L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI E E DA VIA PRENESTINA A VIALE

CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI..

CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLA VIA DEL

MARE IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.

RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ

CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO

LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA

VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI

.,RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SI RALLENTA DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE

GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.

