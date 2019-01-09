Traffico Roma del 09-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA CASILINA, PROSEGUEDO SI RALLENTA PER
TRAFFICO FINO A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA ROMA
FIUMICINO AL BIVIO PER NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO SULLE PRINCIPALI
CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI E E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI..
CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLA VIA DEL
MARE IN DIREZIONE FIUMICINO: SI TRATTA DI LAVORI.
RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARÀ
CHIUSO ANCHE QUESTA NOTTE DALLE 22 ALLE 6 FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA
DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
.,RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SI RALLENTA DA VIALE DELLA MUSICA A PIAZZALE
GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma