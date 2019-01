Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MercolEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PER L’INTENSO TRAFFICO INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO

DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER

LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

LAURENTINA ROMANINA; PER QUANTO RIGUARDA L’ANELLO INTERNO incolonnamenti

TRA GLI SVINCOLI nomentana-diramazione roma sud, a complicare la situazione

un incidente

in uscita dalla capitale rallentamenti e code sulla via cassia tra via dei

due ponti e il raccordo anulare e sulla colombo tra via di mezzocammino e

via di acilia verso ostia

STANOTTE E CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL CORSO TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO

CHIGI PER LO MONTAGGIO DELLE LUMINARIE CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE PER I BUS

NOTTURNI

INFINE PER LAVORI DI MANUTENZIONE anche questa notte dalle 22 alle 6 SARà

CHIUSO AL TRAFFICO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FRA VIA DELL’ATLETICA E VIA

DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO, nel frattempo si passa su carreggiata

ridotta, inevitabili i rallentamenti e le code

