Traffico Roma del 09-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 19:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER
TRAFFICO E PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO DALL’ARDEATINA ALLA
TUSCOLANA.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE ALL’APPIO LATINO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA
CAMILLO RE ALL’ALTEZZA DI VIA ALFREDO BACCARINI
ALL’ARDEATINO PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA BENEDETTO BOMPIANI
IN DIREZIONE DI VIA C. COLOMBO.
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA VERSO VIA DELLE VALLI.
E SULLA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE IN VERSO SAN
GIOVANNI.
CODE PER LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLA
VIA DEL MARE IN DIREZIONE FIUMICINO
RICORDIAMO CHE IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER LAVORI CHIUDERÀ ANCHE QUESTA
NOTTE DALLE 22 ALLE 6 TRA VIA DELL’ATLETICA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO
FIUMICINO.
LAVORI ANCHE SULLA VIA LAURENTINA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA
VIALE DELL’UMANESIMO E VIA DEGLI ARTIFICIERI NELLE DUE DIREZIONI
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON RALLENTAMENTI DA VIALE DELLA MUSICA A
PIAZZALE GIULIO DOUHET VERSO IL RACCORDO ANULARE.
INFINE RICORDIAMO CHE QUESTA STANOTTE SARA’ CHIUSA ANCHE ’ VIA DEL CORSO
TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE CON
CONSEGUENTE DEVIAZIONE PER I BUS NOTTURNI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma