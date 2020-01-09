Traffico Roma del 09-01-2020 ore 10:30
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INCIDENTE SULLA TANG.EST ALTEZZA SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: CI
SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI; RALLENTAMENTI E CODE, PER IL
TRAFFICO, ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL FORO ITALICO, DALLA VIA
SALARIA SINO ALL’USCITA DI CORSO FRANCIA.
TRAFFICATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE IL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE
TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST.
A ROMA NORD CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA
SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANG.EST, TUTTO VERSO IL CENTRO
CITTà.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA
DI MALAFEDE.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma