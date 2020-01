Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma ritrovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code per incidente sulla Flaminia verso il centro città a partire da via di Grottarossa sino a via Giovanni Fabbroni ci troviamo in prossimità di Corso Francia code per incidente anche sulla tangenziale dalla via Nomentana cena una rampa di ingresso per la A24 direzione San Giovanni trafficato di conseguenza percorso Urbano dell'a24 da Viale Togliatti sino al bivio per la tangenziale sulla via Tiburtina lavori urgenti sulla manto stradale comportano la chiusura temporanea delle rampe di accesso proprio della via Tiburtina via Filippo Fiorentini in direzione della Prenestina allarme smog pm10 oltre i limiti oggi e domani venerdì 10 gennaio stop in verde dalle 730 alle 20:30 per le auto a benzina Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 + blocco si aggiunge lo ricordiamo a quello permanente per le auto benzinafino ad Airuno e per le auto diesel fino ad Euro 2 nel più piccolo anello ferroviario invece resta lo stop in vigore dal lunedì al venerdì festivi esclusi per le auto diesel Euro 3