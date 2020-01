Traffico Roma del 09-01-2020 ore 12:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per incidente sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a rampa di ingresso per la A24 in direzione San Giovanni trafficato di conseguenza proprio il percorso Urbano della A24 roma-teramo da Viale Togliatti fino alla bivio per la tangenziale in direzione della centro subito al Foro Italico ci sono invece rallentamenti e code per lavori dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico sulla via Tiburtina lavori urgenti sulla manto stradale comportano alla chiusura delle rampe di accesso a via Filippo Fiorentini in direzione della Prenestina allarme smog pm10 oltre i limiti oggi e domani venerdì 10 gennaio stop nellavenerdì dalle 730 alle 20:30 per le auto a benzina Euro 2 e per moto e motorini fino ad Euro 1 il blocco si aggiunge a quello permanente per le auto benzina fino a €2 e per le auto diesel fino ad Euro 2 nel più piccolo anello ferroviario invece resta lo stop è in vigore dal lunedì al venerdì festivi esclusi per le diesel Euro 3In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma