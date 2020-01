Traffico Roma del 09-01-2020 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla tangenziale incidente della Moschea direzione San Giovanni mentre sulla carreggiata opposta alle sono segnalate tra Tor di Quinto il corso di Francia incidente anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna con code tra Latisana e la Boccea sulla via Tiburtina lavori urgenti sul manto stradale comportano la chiusura temporanea delle rampe di accesso da via Tiburtina a via Filippo Fiorentini direzione Prenestina e nel quartiere Prenestino labicano dalle 6 del prossimo 16 gennaio in via L’Aquila si potrà transitare a doppio senso di marcia questo per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione del quartiere allarme smog oggi e domani venerdì 10 gennaio shopping fasciadalle 7:30 alle 20:30 per le auto a benzina Euro 2 e per le moto e motorini fino ad Euro 1 il blocco si aggiunge a quello permanente per le auto a benzina fino ad Euro 1 e diesel fino ad Euro 2 nel più piccolo anello ferroviario invece resta lo stop in Liguria dal lunedì al venerdì festivi esclusi per le auto diesel euroIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma