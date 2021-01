Traffico Roma del 09-01-2021 ore 15:30

Luceverde Roma dentro Vanti dalla redazione non molte le novità non molto anche il traffico registrato al momento spostamenti in parte penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse zone dell’hinterland capitolino polizia locale Ci sentiamo un incidente all’interno della galleria Farnesina in direzione Stadio Olimpico di saint-gilles contenuti raccomandiamo In ogni caso alle dovute attenzioni incidente anche in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via dei Tulipani la canzone quella di Centocelle anche in questo caso prudenza a sud della capitale da segnalare un incidente sulla Pontina dopo Spinaceto in direzione di Latina in corso i rilievi da parte della Polizia Stradale oggi e domani il Lazio come il resto d’Italia in zona arancione non sono consentiti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza gli spostamenti all’interno del proprio comune sono liberi dalle 5 del mattino fino alle ore 22 mentre dalle 22 alle 5 di mattina sono consentiti soltanto spostamenti per lavoro o motivi di salute in questo weekend ci si potrà spostare dei comuni con popolazione5000 abitanti entro 30 km dai relativi i confini con esclusione Degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma