Traffico Roma del 09-02-2019 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane di via Nomentana corso Trieste all’altezza del liceo Giulio Cesare sempre per incidente il traffico lenta in via Muzio Scevola in prossimità di via Camilla ancora un incidente segnalato in via Vittorio Veneto nei pressi di via Molise è in pieno svolgimento invece la manifestazione organizzata dai sindacati CGIL CISL e UIL i manifestanti Sono a Piazza San Giovanni al corteo partecipano circa 50000 persone di vite diverse linee bus rallentamenti nelle limitrofe Per quanto riguarda il trasporto pubblico chiusa la stazione di San Giovanni della metro C I treni termino la corsa a Lodi e oggi lo stadio Olimpico pesce nel torneo di rugby 6 Nazioni e 17:45 gli Azzurriil Galles istituita una nuova disciplina di traffico a partire dalle ore 12:15 domani domenica 10 febbraio sarà la quarta delle 5 domeniche ecologiche previste dal piano antismog il Campidoglio di consueto non si potrà circolare nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 come è venuto nei precedenti domeniche il divieto sarà esteso anche alle auto diesel Euro 6

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma