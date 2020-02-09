Traffico Roma del 09-02-2020 ore 08:30
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PRUDENZA NEL QUARTIERE TOR TRE TTESTE, INCIDENTE SU VIALE ENZO FERRARI, IN
CORRISPONDENZA DI VIA DI TOR TRE TESTE, VERSO IL CENTRO.
DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA.
BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER
TUTTI I VEICOLI, COME SEMPRE DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE
20.30.
VIA LIBERA AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A METANO E GPL.
I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI DA EURO 4 E
SUCCESSIVE.
AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE ALCUNE STRADE DEL
QUARTIERE TRA CUI VIA OSCAR SINIGAGLIA. LA PARTENZA ALLE ORE 9.00, PREVISTE
ALCUNE CHIUSURE PER IL TRAFFICO. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE
13.00.
A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, SULLE
STRADE CIRCOSTANTI IL VATICANO E SUL LUNGOTEVERE DISAGI PER IL TRAFFICO
COMUNQUE CONTENUTI IN VIRTÙ DELLA DOMENICA ECOLOGICA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma