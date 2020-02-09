Traffico Roma del 09-02-2020 ore 10:30
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TRAFFICO SCARSO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
CIRCOLAZIONE AGEVOLATA DALLA DOMENICA ECOLOGICA.
BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER
TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30.
CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A
METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI
DA EURO 4 E SUCCESSIVE.
POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE
PER BUS, TRAM E METROPOLITANE.
IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE
DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE
CHIUSURE PER IL TRAFFICO. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00.
A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, SULLE
STRADE CIRCOSTANTI IL VATICANO E SUL LUNGOTEVERE DISAGI PER IL TRAFFICO,
COMUNQUE CONTENUTI IN VIRTÙ DELLA DOMENICA ECOLOGICA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma