Traffico Roma del 09-02-2020 ore 11:30

POCHI GLI SPOSTAMENTI QUESTA MATTINA.

TRAFFICO AGEVOLATO DAL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA

COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE

6.30 ALLE 20.30.

CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A

METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI

DA EURO 4 E SUCCESSIVE.

POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE

PER BUS, TRAM E METROPOLITANE.

IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE

DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE

CHIUSURE PER IL TRAFFICO. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00

A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma