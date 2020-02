Traffico Roma del 09-02-2020 ore 12:30

PRUDENZA SU VIA DELLA MAGLIANELLA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN

ZONA MONTESPACCATO.

TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCARSO, AGEVOLATO SICURAMENTE DAL BLOCCO DELLA

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I

VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30.

POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE

PER BUS, TRAM E METROPOLITANE.

IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE

DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE

CHIUSURE PER IL TRAFFICO. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00

A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI

DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA.

TRASPORTO PUBBLICO.

LA LINEA FERROVIARIA AV ROMA NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO A NAPOLI

AFRAGOLA.

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI.

