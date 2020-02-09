Traffico Roma del 09-02-2020 ore 12:30
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PRUDENZA SU VIA DELLA MAGLIANELLA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN
ZONA MONTESPACCATO.
TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCARSO, AGEVOLATO SICURAMENTE DAL BLOCCO DELLA
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I
VEICOLI, FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30.
POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE
PER BUS, TRAM E METROPOLITANE.
IN SVOLGIMENTO AL GIULIANO-DALMATA, LA CORSA DEL RICORDO. INTERESSATE
DIVERSE STRADE DEL QUARTIERE GIULIANI E LAURENTINO. PREVISTE ALCUNE
CHIUSURE PER IL TRAFFICO. IL TUTTO DOVREBBE CONCLUDERSI ENTRO LE 13.00
A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA.
TRASPORTO PUBBLICO.
LA LINEA FERROVIARIA AV ROMA NAPOLI È RALLENTATA PER UN GUASTO A NAPOLI
AFRAGOLA.
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma