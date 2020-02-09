Traffico Roma del 09-02-2020 ore 13:30
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA,
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA.
TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI IN USCITA DA ROMA SULLA VIA APPIA TRA VIA
DEI LAGHI E ARICCIA, VERSO I CASTELLI ROMANI.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO, CODE LUNGO VIA CILICIA, TRA VIALE MARCO POLO E
VIA LATINA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RICORDIAMO CHE DALLE 16.30 RIPRENERÀ IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI, FINO ALLE
20.30.
CONSENTITO IL TRANSITO AI VEICOLI A BENZINA EURO 6, ELETTRICI O IBRIDI, A
METANO E GPL. I CICLOMOTORI CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E MOTO A 4 TEMPI
DA EURO 4 E SUCCESSIVE.
POTENZIATO PER L’OCCASIONE IL TRASPORTO PUBBLICO CON L’AGGIUNTA DI CORSE
PER BUS, TRAM E METROPOLITANE.
A SAN PIETRO CONSEUTO APPUNTAMENTO DOMENICALE CON PAPA FRANCESCO, POSSIBILI
DIFFICOLTÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE LA BASILICA, DURANTE IL DEFLUSSO DEI
PARTECIPANTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma