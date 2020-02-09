Traffico Roma del 09-02-2020 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.
SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ
OGGI, LA SECONDA DELLE QUATTRO DOMENICHE ECOLOGICHE PREVISTE A ROMA NEL
2020. CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, GAS, CAR SHARING E
MOTORI BENZINA EURO 6, PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
NELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30.
CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO, RISCHIA UNA MULTA DAI 163 AI 658 EURO E IN CASO
DI RECIDIVA, LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DAI 15 AI 30 GIORNI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma