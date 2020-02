Traffico Roma del 09-02-2020 ore 14:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24.

SCARSI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.

SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ

OGGI, LA SECONDA DELLE QUATTRO DOMENICHE ECOLOGICHE PREVISTE A ROMA NEL

2020. CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, GAS, CAR SHARING E

MOTORI BENZINA EURO 6, PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

NELLA FASCIA VERDE DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30.

CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO, RISCHIA UNA MULTA DAI 163 AI 658 EURO E IN CASO

DI RECIDIVA, LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DAI 15 AI 30 GIORNI.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma