Traffico Roma del 09-02-2020 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.
SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ
IN PIAZZALE DI PORTA PIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDÌ 10 FEBBRAIO, È
IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTUTTURE E TRASPORTI. DALLE 10:30 ALLE 14:00, POSSIBILI DISAGI AL
TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI CORSO D’ITALIA E VIA ANCONA.
ANCORA DOMANI, AI PARIOLI, PREVISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CHIUSURA
DI VIA TOMMASO SALVINI, TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. VIENE
INOLTRE ADOTTATO IL SENSO UNICO TRA VIA PETROLINI E VIA ALAMANNO MORELLI.
SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma