Traffico Roma del 09-02-2020 ore 15:30

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO

DELLA A24.

SCARSI GLI SPOSTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.

SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ

IN PIAZZALE DI PORTA PIA, NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDÌ 10 FEBBRAIO, È

IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE

INFRASTUTTURE E TRASPORTI. DALLE 10:30 ALLE 14:00, POSSIBILI DISAGI AL

TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DI CORSO D’ITALIA E VIA ANCONA.

ANCORA DOMANI, AI PARIOLI, PREVISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CHIUSURA

DI VIA TOMMASO SALVINI, TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE MUSE. VIENE

INOLTRE ADOTTATO IL SENSO UNICO TRA VIA PETROLINI E VIA ALAMANNO MORELLI.

SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA.

