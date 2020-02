Traffico Roma del 09-02-2020 ore 16:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

LA DOMENICA PROSEGUE SENZA PARITICOLARI DISAGI SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI

STRADE DELLA CAPITALE.

OGGI, LA SECONDA DELLE QUATTRO DOMENICHE ECOLOGICHE PREVISTE A ROMA NEL

2020. DOPO LA PAUSA DALLE 12:30 ALLE 16:30, RIPRENDE FINO ALLE 20:30 IL

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, GAS,

CAR SHARING E MOTORI BENZINA EURO 6.

IN ZONA EUR, A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO, CHIUSA VIA LAURENTINA,

IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO. NELLO SPECIFICO, SI TRATTA DEL

CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ RISERVATO AI MEZZI PUBBLICI, DA TOR PAGNOTTA VERSO

IL CENTRO CITTÀ. IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA ANCHE IL TRATTO IN

DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DA VIALE DELL’UMANESINO A VIALE

DELL’ESERCITO.

CONCLUDIAMO RICORDANDOVI CHE DAL 4 FEBBRAIO, LA FERMATA METRO A DI

BARBERINI È STATA PARZIALMENTE RIAPERTA IN USCITA DALLA STAZIONE.

RIMANGONO QUINDI LE ALTERNATIVE DI REPUBBLICA E SPAGNA PER ACCEDERE ALLA

METRO A. SEMPRE ATTIVO L’AUTOBUS DI SUPPORTO MA10 PER TERMINI, BARBERINI,

REPUBBLICA.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma