Traffico Roma del 09-02-2020 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO MA SENZA PARTICOLARI DISAGI,
IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA COLOMBO E TUSCOLANA.
SEMPRE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E
SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.
DOPO LA PAUSA DI MEZZOGIORNO, LA DOMENICA ECOLOGICA RIPRENDE CON IL DIVIETO
DI CIRCOLAZIONE CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI, GAS, CAR
SHARING E MOTORI BENZINA EURO 6, FINO ALLE 20:30
IN ZONA EUR, A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO, CHIUSA VIA LAURENTINA,
IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO. NELLO SPECIFICO, SI TRATTA DEL
CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ RISERVATO AI MEZZI PUBBLICI, DA TOR PAGNOTTA VERSO
IL CENTRO CITTÀ. IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA ANCHE IL TRATTO IN
DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DA VIALE DELL’UMANESINO A VIALE
DELL’ESERCITO.
INFINE, RICORDIAMO CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN
DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI. SALVO MODIFICHE, LA RIAPERTURA È
PREVISTA PER IL 28 FEBBRAIO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma