Traffico Roma del 09-02-2020 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

PRUDENZA SUL TRATTO ROMA-FIRENZE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE A CAUSA DI

UN INCIDETE, CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO,

VERSO FIRENZE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO,

TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI, RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, SULLA

DIRAMAZIONE SUD, PER ENTRARE SUL GRA, A PARTIRE DA DOPO LO SVINCOLO DI

TORRENOVA.

SI VIAGGIA SENZA DISAGI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SU TUTTA LA

TANGENZIALE EST.

DOMANI, LUNED’ 10 FEBBARIO, AI PARIOLI PREVISTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE,

LA CHIUSURA DI VIA TOMMASO SALVINI, TRA VIA ETTORE PETROLINI E PIAZZA DELLE

MUSE. VIENE INOLTRE ADOTTATO IL SENSO UNICO TRA VIA PETROLINI E VIA

ALAMANNO MORELLI. SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DELLA ZONA.

ARRIVANO GLI EDITORS DI TOM SMITH ALL’ATLANTICO LIVE. LA BAND BRITANNICA HA

GIÀ REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO PER IL CONCERTO DI DOMANI ALLE 21:00. PIÙ

TRAFFICO PREVISTO IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma