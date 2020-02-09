Traffico Roma del 09-02-2020 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL TRATTO ROMA-FIRENZE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, TORNA ALLA NORMALITÀ IL
TRAFFICO DOPO LE CODE CAUSATE DALL’INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E
PONZANO ROMANO, VERSO FIRENZE.
DIMINUISCONO GLI SPOSTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOPO I
RALLENTAMENTI DA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE
NON CI SONO DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
SI VIAGGIA REGOLARMENTE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SU TUTTA LA
TANGENZIALE EST.
ALLE 20:30 TERMINA LA SECONDA DELLE QUATTRO DOMENICHE ECOLOGICHE DELLA
CAPITALE. IL PROSSIMO STOP DI TUTTI I VEICOLI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI A
BENZINA EURO 6, È PREVISTO PER DOMENICA 23 FEBBRAIO.
IN ZONA EUR, A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO, CHIUSA VIA LAURENTINA,
IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO. NELLO SPECIFICO, SI TRATTA DEL
CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ RISERVATO AI MEZZI PUBBLICI, DA TOR PAGNOTTA VERSO
IL CENTRO CITTÀ. IL DIVIETO DI TRANSITO RIGUARDA ANCHE IL TRATTO IN
DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DA VIALE DELL’UMANESINO A VIALE
DELL’ESERCITO.
ARRIVANO GLI EDITORS DI TOM SMITH ALL’ATLANTICO LIVE. LA BAND BRITANNICA HA
GIÀ REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO PER IL CONCERTO DI DOMANI ALLE 21:00. PIÙ
TRAFFICO PREVISTO IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma