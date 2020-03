Traffico Roma del 09-03-2020 ore 07:30

RALLENTAMENTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI E

VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE

EST, IN DIREZIONI DI QUEST’ULTIMA.

TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO IN CITTÀ, LUNGO VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.

DISAGI SU VIA AURELIA, DOVUTI ANCHE AD UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, FILE TRA

IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.

INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU

LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE

TEMPORANNE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL

TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER

L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma