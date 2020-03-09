Traffico Roma del 09-03-2020 ore 07:30
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RALLENTAMENTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE TRA IL BIVIO PER LA ROMA NAPOLI E
VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE
EST, IN DIREZIONI DI QUEST’ULTIMA.
TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO IN CITTÀ, LUNGO VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA DEI DUE PONTI.
DISAGI SU VIA AURELIA, DOVUTI ANCHE AD UNO SCAMBIO DI CARREGGIATA, FILE TRA
IL RACCORDO E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.
INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU
LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE
TEMPORANNE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.
A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER
L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma