Traffico Roma del 09-03-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati traffico intenso i rallentamenti sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra via Tuscolana e Ardeatina e di carreggiata esterna tra il bivio per Fiumicino e la via del mare sul tratto Urbano dell’a24 code tra via Palmiro Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest’ultima rallentamenti verso il centro su via Salaria e via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti disagi su via Aurelia dovuti anche ad uno scambio di carreggiata file tra il raccordo e via della Stazione Aurelia verso il centro tangenziale est traffico in coda dal bivio per la 24 a viale Castrense in direzione San Giovanni iniziati questa mattina i lavori in Piazza San Giovanni della Malva sul lungotevere in corrispondenza di Ponte Sisto possibili chiusure temporanee rallentamenti sulle strade circostanti maggiori informazioni su questa ed altre notizie sono disponibili sul nostro sito Roma punto luceverde.it oppure scaricandoLuceverde Roma e da Marina riccomi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma