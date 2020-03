Traffico Roma del 09-03-2020 ore 08:30

CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SENZA PARTICOLARI DISAGI LUNGO L’INTERO ANELLO

DEL RACCORDO ANULARE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA A PARTIRE DA VIA FIORENTINI, ALLA

TANGENZIALE EST.

FILE INVECE SU QUEST’ULTIMA, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE

CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO, SU VIA SALARIA E LUNGO VIA FLAMINIA DAL

RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.

TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.

INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU

LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE

TEMPORANNE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

TRASPORTO PUBBLICO

SOPPRESSE ALCUNE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO, ANNULLATA

LA CORSA DELLE 8.45 DA MONTEBELLO PER ROMA EQUELLA DELLE 13.40 DA ROMA PER

MONTEBELLO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

