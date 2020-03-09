Traffico Roma del 09-03-2020 ore 09:00
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CIRCOLAZIONE TUTTO SOMMATO SENZA PARTICOLARI DISAGI LUNGO L’INTERO ANELLO
DEL RACCORDO ANULARE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI RALLENTA A PARTIRE DA VIA FIORENTINI, ALLA
TANGENZIALE EST.
FILE INVECE SU QUEST’ULTIMA, TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A VIALE
CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI VERSO IL CENTRO, SU VIA SALARIA E LUNGO VIA FLAMINIA DAL
RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.
TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.
INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU
LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE
TEMPORANNE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.
TRASPORTO PUBBLICO
SOPPRESSE ALCUNE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO, ANNULLATA
LA CORSA DELLE 8.45 DA MONTEBELLO PER ROMA EQUELLA DELLE 13.40 DA ROMA PER
MONTEBELLO.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma