Traffico Roma del 09-03-2020 ore 09:30

A NORD DELLA CAPITALE, TRAFFICO INCOLONNATO SU VIA SALARIA TRA LA TENUTA

SANTA COLOMBA ED IL BIVIO DI SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO IN CODA LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A

VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO IL FORO

ITALICO.

SU VIA FLAMINIA, TRAFFICO INTENSO E CODE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

CASSIA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.

TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.

INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU

LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE

TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL

TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER

L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.

TRASPORTO PUBBLICO

SOPPRESSE ALCUNE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO, ANNULLATO

IL TRENO DELLE 8.45 DA MONTEBELLO PER ROMA E QUELLO DELLE 13.40 DA ROMA PER

MONTEBELLO.

AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma