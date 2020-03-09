Traffico Roma del 09-03-2020 ore 09:30
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A NORD DELLA CAPITALE, TRAFFICO INCOLONNATO SU VIA SALARIA TRA LA TENUTA
SANTA COLOMBA ED IL BIVIO DI SETTEBAGNI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO IN CODA LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI A
VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, VERSO IL FORO
ITALICO.
SU VIA FLAMINIA, TRAFFICO INTENSO E CODE, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
CASSIA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA.
TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.
INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU
LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE
TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.
A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER
L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.
TRASPORTO PUBBLICO
SOPPRESSE ALCUNE PARTENZE DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA VITERBO, ANNULLATO
IL TRENO DELLE 8.45 DA MONTEBELLO PER ROMA E QUELLO DELLE 13.40 DA ROMA PER
MONTEBELLO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma