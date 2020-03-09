Traffico Roma del 09-03-2020 ore 10:00
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INCIDENTE A NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELLO
SVINCOLO PER SETTEBAGNI, FILE A PARTIRE DA FONTE DI PAPA AL BIVIO CON LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA
STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.
IN ZONA VILLA GORDIANI, CHIUSA VIA BUIE D’ISTRIA, PER DISSESTO DEL MANTO
STRADALE.
INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU
LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE
TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.
A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER
L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma