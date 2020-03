Traffico Roma del 09-03-2020 ore 10:00

INCIDENTE A NORD DELLA CAPITALE, SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELLO

SVINCOLO PER SETTEBAGNI, FILE A PARTIRE DA FONTE DI PAPA AL BIVIO CON LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRAFFICO IN CODA SU VIA AURELIA, PER LAVORI, TRA IL RACCORDO E VIA DELLA

STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO.

IN ZONA VILLA GORDIANI, CHIUSA VIA BUIE D’ISTRIA, PER DISSESTO DEL MANTO

STRADALE.

INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU

LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE

TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL

TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER

L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.

