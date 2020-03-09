Traffico Roma del 09-03-2020 ore 11:30
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RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, CHIUSA VIA SALARIA IN
PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI, FILE A PARTIRE DA FONTE DI PAPA
AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A TRASTEVERE CHIUSA PER LAVORI DI SCAVO, VIA DELLA LUNGARETTA, TRA VIA
DELLA LUCE E VICOLO DELLA LUCE. TERMINE DEI LAVORI IL 28 MARZO PROSSIMO.
INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU
LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE
TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.
A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL
TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER
L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.
LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, IN
DIREZIONE VIALE DEL POLICLINICO, CHIUSURA PROGRAMMATA FINO AL 12 MARZO,
SEMPRE DALLE 22.00 ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma