Traffico Roma del 09-03-2020 ore 12:30

RESTA DIFFICILE LA SITUAZIONE A NORD DELLA CAPITALE, CHIUSA VIA SALARIA IN

PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI, FILE A PARTIRE DA FONTE DI PAPA

AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A TRASTEVERE CHIUSA PER LAVORI DI SCAVO, VIA DELLA LUNGARETTA, TRA VIA

DELLA LUCE E VICOLO DELLA LUCE. TERMINE DEI LAVORI IL 28 MARZO PROSSIMO.

INIZIATI QUESTA MATTINA LAVORI IN PIAZZA SAN GIOVANNI DELLA MALVA, SU

LUNGOTEVERE, IN CORRISPONDENZA DI PONTE SISTO. POSSIBILI CHIUSURE

TEMPORANEE E RALLENTAMENTI SULLE STRADE CIRCOSTANTI.

A PARTIRE DA OGGI LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E DEL

TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI ALLE ORE 14 PER

L’INTERA SETTIMANA. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.

LAVORI NOTTURNI NEL SOTTOVIA CORSO D’ITALIA E SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI, IN

DIREZIONE VIALE DEL POLICLINICO, CHIUSURA PROGRAMMATA FINO AL 12 MARZO,

SEMPRE DALLE 22.00 ALLE 6.00.

