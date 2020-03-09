Traffico Roma del 09-03-2020 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 9 MARZO 2020 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA SALARIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO
STAMANI AL KM 18+100, CI TROVIAMO IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI
SETTEBAGNI. LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI. DEVIAZIONI
LOCALI.
TUTTO REGOLARE INVECE PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SU
RACCORDO ANULARE, AUTOSTRADE E CONSOLARI. FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE PER
LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA DI VILLA TROILI E VIA LICIO
GIORGIERI, CON DEVIAZIONI INDICATE LOCALMENTE.
A PROPOSITO DI LAVORI DA SEGNALARE QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA. CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI. LA
RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
IL COMUNE DI ROMA HA EMESSO UNA NUOVA ORDINANZA A FRONTE DEL DECRETO EMESSO
DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL’AMBITO DELLA LOTTA ALLA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO DEL COMUNE DI ROMA.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma