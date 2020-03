Traffico Roma del 09-03-2020 ore 14:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDÌ 9 MARZO 2020 ORE 13:20

INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA SALARIA, PENALIZZATA DA UN INCIDENTE AVVENUTO

STAMANI AL KM 18+100, CI TROVIAMO IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI

SETTEBAGNI. LA STRADA È CHIUSA AL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI. DEVIAZIONI

LOCALI.

TUTTO REGOLARE INVECE PER QUANTO RIGUARDA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SU

RACCORDO ANULARE, AUTOSTRADE E CONSOLARI. FA ECCEZIONE L’AURELIA DOVE PER

LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA DI VILLA TROILI E VIA LICIO

GIORGIERI, CON DEVIAZIONI INDICATE LOCALMENTE.

A PROPOSITO DI LAVORI DA SEGNALARE QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI

NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA. CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI. LA

RIAPERTURA DOMANI MATTINA ALLE 6.00. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

IL COMUNE DI ROMA HA EMESSO UNA NUOVA ORDINANZA A FRONTE DEL DECRETO EMESSO

DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELL’AMBITO DELLA LOTTA ALLA

DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO DEL COMUNE DI ROMA.

