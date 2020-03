Traffico Roma del 09-03-2020 ore 15:30

NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE E’

SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AUTOSTRADE E CONSOLARI. FA ECCEZIONE

L’AURELIA DOVE PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA

NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA

TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.



SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI

NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA

DOMANI MATTINA ALLE 6.00.



A PARTIRE DA OGGI E PER TUTTA LA SETTIMANA, LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL

CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI

ALLE ORE 14.00. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.

