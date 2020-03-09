Traffico Roma del 09-03-2020 ore 16:30
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NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE E’
SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, AUTOSTRADE E CONSOLARI. FA ECCEZIONE
L’AURELIA DOVE PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA
NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
A PARTIRE DA OGGI E PER TUTTA LA SETTIMANA, LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL
CENTRO STORICO E DEL TRIDENTE, ANTICIPERANNO LA DISATTIVAZIONE DEI VARCHI
ALLE ORE 14.00. RESTA INVARIATO L’ORARIO DELLA ZTL DI TRASTEVERE.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma