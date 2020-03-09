Traffico Roma del 09-03-2020 ore 17:00
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
LAURENTINA E VIA APPIA.
PROBLEMI SU VIA TIBURTINA CHIUSA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, TRA VIA DI
CASAL DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSA
ANCHE L’IMMISSIONE SU VIA TIBURTINA DA V.LE P.TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
CI SPOSTIAMO SU VIA AURELIA DOVE PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E
VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO
SENSO DI MARCIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma