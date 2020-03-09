Traffico Roma del 09-03-2020 ore 18:00
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ANCORA PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA APPIA. ALTRE FILE PER TRAFFICO IN
CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA A24 RM-TE. CODE PER
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE DA VIA DEI FIORENTINI A
TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
DIFFICOLTA’ SU VIA TIBURTINA, LA STRADA E’ CHIUSA PER MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO, TRA VIA DI CASAL DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE
DUE DIREZIONI, CHIUSA ANCHE L’IMMISSIONE SU VIA TIBURTINA DA V.LE
P.TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI
PER IL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
CI SPOSTIAMO SU VIA AURELIA DOVE PER LAVORI CI SONO CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI
TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA
LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma