Traffico Roma del 09-03-2020 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA PONTINA E VIA APPIA. ALTRE FILE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA

LA CENTRALE DEL LATTE E LA A24 RM-TE. CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 RM-TE DA VIA DEI FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL

RACCORDO ANULARE.

RESTA CHIUSA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO VIA TIBURTINA, TRA VIA DI CASAL

DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSA ANCHE

L’IMMISSIONE SU VIA TIBURTINA DA V.LE P.TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO

ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA

CIRCOSTANTE.

SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA

NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA

TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.



SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI

NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA

DOMANI MATTINA ALLE 6.00.



