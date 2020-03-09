Traffico Roma del 09-03-2020 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE RESTANO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA PONTINA E VIA APPIA. ALTRE FILE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
LA CENTRALE DEL LATTE E LA A24 RM-TE. CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 RM-TE DA VIA DEI FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL
RACCORDO ANULARE.
RESTA CHIUSA PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO VIA TIBURTINA, TRA VIA DI CASAL
DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE DUE DIREZIONI, CHIUSA ANCHE
L’IMMISSIONE SU VIA TIBURTINA DA V.LE P.TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA L’AREA
CIRCOSTANTE.
SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA
NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma