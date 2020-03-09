Traffico Roma del 09-03-2020 ore 19:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CENTRALE DEL LATTE E LA A24 RM-TE.
DA POCO RIAPERTA VIA TIBURTINA, CHIUSA PRECEDENTEMENTE PER MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO TRA VIA DI CASAL DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE
DUE DIREZIONI, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE.
SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA
NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA
TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma