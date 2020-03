Traffico Roma del 09-03-2020 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA

PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

CENTRALE DEL LATTE E LA A24 RM-TE.

DA POCO RIAPERTA VIA TIBURTINA, CHIUSA PRECEDENTEMENTE PER MOTIVI DI ORDINE

PUBBLICO TRA VIA DI CASAL DE’ PAZZI E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO NELLE

DUE DIREZIONI, ORA SI TRANSITA REGOLARMENTE.

SU VIA AURELIA PER LAVORI CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA AURELIA ANTICA

NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO SENSO DI MARCIA

TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.



SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI

SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI

NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA

DOMANI MATTINA ALLE 6.00.



