Traffico Roma del 09-03-2020 ore 20:00
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NON MOLTO IL TRAFFICO SEGNALATO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE E’SCARSA
QUASI OVUNQUE.
RESTANO RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E
VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SI TRANSITA A DOPPIO
SENSO DI MARCIA TRA VIA DELLA STAZIONE AURELIA E VIA LICIO GIORGIERI.
SEMPRE IN TEMA DI LAVORI ANTICIPIAMO QUELLI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE AI
SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO ITALIA CHE DALLE 22.00 RESTERANNO CHIUSI
NELLE DUE DIREZIONI. CHIUSI DI CONSEGUENZA TUTTI GLI ACCESSI. LA RIAPERTURA
DOMANI MATTINA ALLE 6.00.
LAVORI ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, DALLE 21.30 E FINO AL
TERMINE DEL SERVIZIO, 23.30, CHIUSA LA STAZIONE BORGHESIANA, PERTANTO I
TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE
STAZIONI DI BOLOGNETTA E DUE LEONI FONTANA CANDIDA.
PER AGGIORNAMENTI SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ, CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma