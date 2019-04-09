Traffico Roma del 09-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 07:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO GIÀ INTENSO ED IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE IN INGRESSO IN CITTÀ
UN NCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE HA GIÀ FORMATO CODE SULLA CARREGGIATA
ESTERNA TRA VIA CASILINA ED IL BIVIO PER LA A24
CODE ANCHE IN INTERNA QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA CASILINA E VIA
ARDEATINA
IN INGRESSO A ROMA CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A
CORSO DI FRANCIA
SULLA TANGENZIALE EST PROSEGUONO I LAVORI ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA E
QUINDI SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO
OLIMPICO.
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN
PIAZZALE STURZO
INFINE RICORDIA CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI METRO DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE ATTIVO IL
SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI – BARBERINI- VIA
VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma