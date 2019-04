Traffico Roma del 09-04-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 07:50 MR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE A PARTIRE DA VIA APPIA AL BIVIO A24 ROMA-TERAMO.

CODE ANCHE TRA BOCCEA E VIA DELLA PISANA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA

IN INGRESSO A ROMA CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E

CASTEL DI DECIMA DA POCO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL

ROMANO.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIAFLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI

E SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.

LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA

CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCIDENTE IN ZONA EUR IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN PROSSIMITÀ DI VIA

CESARE PAVESE DIREZIONE LAURENTINA

LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA

BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL

CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN

PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN

PIAZZALE STURZO

PER TUTTI I DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma