Traffico Roma del 09-04-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 07:50 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE A PARTIRE DA VIA APPIA AL BIVIO A24 ROMA-TERAMO.
CODE ANCHE TRA BOCCEA E VIA DELLA PISANA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA
IN INGRESSO A ROMA CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E
CASTEL DI DECIMA DA POCO SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL
ROMANO.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIAFLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI
E SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA
CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCIDENTE IN ZONA EUR IN VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN PROSSIMITÀ DI VIA
CESARE PAVESE DIREZIONE LAURENTINA
LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA
BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN
PIAZZALE STURZO
PER TUTTI I DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma