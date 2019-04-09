Traffico Roma del 09-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 08:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DISAGI QUESTA MATTINA PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE,.
INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA VIA ARDEATINA ED IL BIVIO
A24 ROMA TERAMO.
E SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA AURELIA E BIVIO ROMA-FIUMICINO
VIA DEL MARE
IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE E CODE TRA IL BIVIO PER FIRENZE E VIA
NOMENTANA E PIÙ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE TIVOLI TRA VIA PALMIRO
TOGLIATTI ED IL RACCORDO.
IN INGRESSO A ROMA SULLE CONSOLARI CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E
VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE È
SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE LAURENTINA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI
E SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA
CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA
BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma