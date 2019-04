Traffico Roma del 09-04-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 08:20 MR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

DISAGI QUESTA MATTINA PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO ANULARE,.

INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE TRA VIA ARDEATINA ED IL BIVIO

A24 ROMA TERAMO.

E SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI ALTEZZA AURELIA E BIVIO ROMA-FIUMICINO

VIA DEL MARE

IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE E CODE TRA IL BIVIO PER FIRENZE E VIA

NOMENTANA E PIÙ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA ARDEATINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DAL RACCORDO ANULARE ALLA

TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE TIVOLI TRA VIA PALMIRO

TOGLIATTI ED IL RACCORDO.

IN INGRESSO A ROMA SULLE CONSOLARI CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E

VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE È

SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE LAURENTINA.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI

E SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST.

LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA

CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA

BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma