Traffico Roma del 09-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 09:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
IMPORTANTI DISAGI ANCORA PER CHI SI TROVA A PERCORRERE IL RACCORDO
ANULARE,.
VARI INCIDENTI SI REGISTRANO NEL QUADRANTE SUD EST DALLA DIRAMAZIONE PER
FIRENZE AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA E DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA VIA CASAL DEL MARMO… CODE A
PARTIRE DA VIA CASAL LUMBROSO
CODE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEL CAPPELLACCIO
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE TIVOLI TRA VIA PALMIRO
TOGLIATTI ED IL RACCORDO.
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA
CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CODE ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO
SETTIMIO PASSAMONTI.
IN INGRESSO A ROMA CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE
LAURENTINA.
LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA
BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN
PIAZZALE STURZO
PER TUTTI I DETTAGLI È POSSIBILE CONSULTARE IL SITO WWW.LUCEVERDE.IT
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma