Traffico Roma del 09-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 09:50 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SITUAZIONE ANCORA DIFFICILE SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI VARI
INCIDENTI
CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA APPIA E PIÙ
AVANTI TRA VIA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO
CODE PER INCIDENTE TRA VIA AURELIA E CASAL DEL MARMO SEMPRE IN INTERNA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA DELLA PISANA E VIA APPIA E TRA VIA
PRENESTINA E VIA TIBURTINA
INCIDENTE E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA VIA DI TOR
CERVARA A VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
CODE IN INGRESSO IN CITTÀ SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIALE PARCO DEI MEDICI A
VIA DEL CAPPELLACCIO
CODE ANCHE SU VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI A VIA DELLE CAPANNELLE
E INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A CORSO DI FRANCIA
SEMPRE VERSO IL CENTRO.
LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA
CODE A PARTIRE DAL BIVIO A24 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
CODE ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E LARGO
SETTIMIO PASSAMONTI.
IN INGRESSO A ROMA CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIALE
DELL’OCEANO ATLANTICO DOVE È SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE
LAURENTINA.
LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA
BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma