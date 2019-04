Traffico Roma del 09-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 11:20 MR



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA BREVI

RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCORASUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL

BIVIO A24 IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA

E VIA APPIA NUOVA

DISAGI INVECE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA

CODE A PARTIRE DA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

INCOLONNATO IL TRAFFICO SU VIA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI

VERSO LA CITTÀ

IN CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA DAL BIVIO PER LA VIA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO VERSO SAN GIOVANNI

LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA

BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO

DIVIETO DI TRANSITO ANCHE IN VIA PRISCILLA PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTE DELLE GIOIE E PIAZZA VESCOVIO.

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL

CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA

VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN

PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN

PIAZZALE STURZO

INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE

ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –

BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma