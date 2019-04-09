Traffico Roma del 09-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 11:20 MR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA BREVI
RALLENTAMENTI SI REGISTRANO ANCORASUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL
BIVIO A24 IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DELLA CECCHIGNOLA
E VIA APPIA NUOVA
DISAGI INVECE SULLA TANGENZIALE EST PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA ALTEZZA USCITA CORSO DI FRANCIA
CODE A PARTIRE DA VIA NOMENTANA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
INCOLONNATO IL TRAFFICO SU VIA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI
VERSO LA CITTÀ
IN CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA DAL BIVIO PER LA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA SATRICO VERSO SAN GIOVANNI
LAVORI IN VIA NOMENTANA, CHIUSA FINO ALLE 12.00 DI OGGI TRA VIA DELLA
BATTERIA NOMENTANA E LA RAMPA DI USCITA DELLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO
DIVIETO DI TRANSITO ANCHE IN VIA PRISCILLA PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE
NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MONTE DELLE GIOIE E PIAZZA VESCOVIO.
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E…ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA
VIABILITÀ. CAMBIAMENTI ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, IN
PARTICOLARE IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA È STATO SPOSTATO IN
PIAZZALE STURZO
INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE
ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –
BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma