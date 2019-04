Traffico Roma del 09-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 13:20 P.F.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

CODE PER LAVORI SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA SALARIA E L’USCITA PER CORSO

DI FRANCIA, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO E PER LAVORI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR

CERVARA ED IL GRA, IN DIREZIONE TIVOLI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA

G. FABBRONI, IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN

PREMIO DI FORMULA E.

ATTIVI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ CON MODIFICHE ANCHE PER LE LINEE DEL

TRASPORTO PUBBLICO.

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

RESTANO CHIUSE, LO RICORDIAMO, LE STAZIONI DELLA METRO A DI REPUBBLICA,

BARBERINI E SPAGNA.

I TRENI VI TRANSITANO REGOLARMENTE MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma