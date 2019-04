Traffico Roma del 09-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 15:20 R.B.



CODE PER INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI DAL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA

AL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER

TRAFFICO DALLA TIBURTINA ALLA PRENESTINA E DALLA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA PONTINA A VIA APPIA.

IN CITTÀ DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED UN INVITO ALLA PRUDENZA PER UN

INCIDENTE IN VIA STATILIO OTTATO ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI: SI

TRATTA DI UN INVESTIMENTO; CI TROVIAMO IN ZONA CINECITTÀ.

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE DI TOR

DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, IN DIREZIONE DI VIA

FLAMINIA;

PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI OLIO SULL’ASFALTO.

IN PRATI DISAGI PER INCIDENTE SU VIA LEONE IV ALL’ALTEZZA DI VIA FAMAGOSTA

A ROMA EST RALLENTAMENTI IN VIA DEL TECNOPOLO ALL’INCROCIO CON VIA DELLE

CASE ROSSE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

CODE PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A CORSO DI FRANCIA

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E SU VIALE CASTRENSE.

RALLENTAMENTI SU VIA TUSCOLANA DA VIA FRASCATI E VIA DEI FULVI

IN DIREZIONE CINECITTÀ

