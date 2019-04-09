Traffico Roma del 09-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 16:50 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A
TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA..
IN CITTÀ DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ED UN INVITO ALLA PRUDENZA PER UN
INCIDENTE IN VIA STATILIO OTTATO ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI: SI
TRATTA DI UN INVESTIMENTO; CI TROVIAMO IN ZONA CINECITTÀ.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE DI TOR
DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, IN DIREZIONE DI VIA
FLAMINIA;
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO E PER LAVORI SULLA TANEGNZIALE EST DA VIA
NOMENTANA A CORSO DI FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE
OPPOSTA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA E, PROSEGUENDO IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
PROSEGUONO ALL’EUR I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL
CIRCUITO DEL GRAN PREMIO DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE
ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –
BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma