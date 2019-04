Traffico Roma del 09-04-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 17:20 R.B.



TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A

TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E

DALLADIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO TRA VIA

FRACASSINI E VIA LUIGI CANINA VERSO PONTE DEL RISORGIMENTO.

INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: RALLENTAMENTI E CODE DA VIA

NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO; PROSEGUENDO SEMPRE IN

DIREZIONE STADIO CODE A TRATTI PER LAVORI FINO A CORSO DI FRANCIA; IN

DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CORSO

DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER

LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA STATILIO OTTATO

ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI: SI TRATTA DI UN INVESTIMENTO; CI

TROVIAMO IN ZONA CINECITTÀ.

PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE DI TOR

DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, IN DIREZIONE DI VIA

FLAMINIA;

ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO

DI FORMULA E.

CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:

SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.

INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE

ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –

BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO

