Traffico Roma del 09-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 17:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A
TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E
DALLADIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO TRA VIA
FRACASSINI E VIA LUIGI CANINA VERSO PONTE DEL RISORGIMENTO.
INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO; PROSEGUENDO SEMPRE IN
DIREZIONE STADIO CODE A TRATTI PER LAVORI FINO A CORSO DI FRANCIA; IN
DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CORSO
DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.
DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA STATILIO OTTATO
ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI: SI TRATTA DI UN INVESTIMENTO; CI
TROVIAMO IN ZONA CINECITTÀ.
PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE DI TOR
DI QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI, IN DIREZIONE DI VIA
FLAMINIA;
ALL’EUR PROSEGUONO I LAVORI PER L’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DEL GRAN PREMIO
DI FORMULA E.
CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ E PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO:
SPOSTATO IL CAPOLINEA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA IN PIAZZALE STURZO.
INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE
ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –
BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma