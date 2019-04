Traffico Roma del 09-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 9 APRILE 2019 ORE 17:50 R.B.



DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A

TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E

DALLADIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE FLAMINIO TRA VIA

FRACASSINI E VIA LUIGI CANINA VERSO PONTE DEL RISORGIMENTO.

INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST: RALLENTAMENTI E CODE DA VIA

NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO; PROSEGUENDO SEMPRE IN

DIREZIONE STADIO CODE A TRATTI PER LAVORI FINO A CORSO DI FRANCIA; IN

DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO DA CORSO

DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA, DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER

LA A24 ROMA L’AQUILA E LUNGO VIALE CASTRENSE.

SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA CILICIA.

CODE PER TRAFFICO ED ANCHE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ROMA L’AQUILA DA PORTNACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA STATILIO OTTATO

ALL’ALTEZZA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI, CI TROVIAMO IN ZONA CINECITTÀ.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMINO A VIA DI

ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

INFINE RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI CIRCOLANO SENZA FERMARSI. SEMPRE

ATTIVO IL SERVIZIO BUS DI SUPPORTO E DI COLLEGAMENTO TRA TERMINI –

BARBERINI- VIA VENETO E FLAMINIO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma